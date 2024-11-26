Последствия атаки по Одессе 25 ноября: в двух домах разрушены крыши

Вчера сообщалось, что значительные повреждения получила кровля одного из домов — разрушено более 100 квадратных метров. Кроме того повреждения получили 25 многоквартирных жилых домов.

По обновленным данным на утро 26 ноября в результате вражеской атаки пострадало 30 зданий. Среди них 25 жилых многоквартирных домов, в которых повреждено 269 квартир и выбито 647 окон.

Также пострадало одно нежилое здание и 4 административных здания.

Повреждение кровли зафиксировано уже на двух домах — предварительной площадью более 670 кв.метров.

Ликвидация последствий вражеской атаки продолжается.

Как сообщадла «Одесская жизнь», в результате утренней атаки на центр Одессы 25 ноября пострадал лицей №62, который недавно был капитально отремотирован.

Фото — Одесский горсовет