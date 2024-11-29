Ночной террор Одесщины: как выглядят дома пострадавших жителей (фоторепортаж)

Ночью 29 ноября российские террористы атаковали Одесскую область ударными дронами. В результате удара разрушены дома мирных жителей человек. Ранено семь человек, одна женщина — в тяжелом состоянии.
На месте удара вражеского дрона в селе Александровка Одесского района побывал фотокорреспондент “Одесской Жизни”.
У одного из домов выгорела крыша, повылетали окна.
На месте уже работают коммунальные службы. Местным жителям помогают временно закрыть оконные проемы плитами.
В результате ночной атаки в трех населенных пунктах Одесского района повреждены 13 жилых и дачных домов, гаражи и другие надворные постройки, газопровод и автомобили. Также враг попал по припортовой и транспортной инфраструктуре Одесской области.
В результате вчерашней атаки в Одесском районе повреждены шесть частных домов. Пострадало два человека — 16-летний парень и 90-летняя женщина.