Новости Одессы и Одесской области

Ночной террор Одесщины: как выглядят дома пострадавших жителей (фоторепортаж)

Ночной террор Одесщины: как выглядят дома пострадавших жителей (фоторепортаж)

Ночью 29 ноября российские террористы атаковали Одесскую область ударными дронами. В результате удара разрушены дома мирных жителей человек. Ранено семь человек, одна женщина — в тяжелом состоянии.

На месте удара вражеского дрона в селе Александровка Одесского района побывал фотокорреспондент “Одесской Жизни”.

У одного из домов выгорела крыша, повылетали окна.

На месте уже работают коммунальные службы. Местным жителям помогают временно закрыть оконные проемы плитами.

В результате ночной атаки в трех населенных пунктах Одесского района повреждены 13 жилых и дачных домов, гаражи и другие надворные постройки, газопровод и автомобили. Также враг попал по припортовой и транспортной инфраструктуре Одесской области.

В результате вчерашней атаки в Одесском районе повреждены шесть частных домов. Пострадало два человека  — 16-летний парень и 90-летняя женщина.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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