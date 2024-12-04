Деньги на ВСУ: сколько власти Одессы направили из местного бюджета

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.

«За более чем тысячу дней войны на усиление обороноспособности и безопасности государства из бюджета Одессы выделено порядка трех млрд гривен, из них в 2024 году — 1,4 млрд гривен», — говорится в сообщении.

Напомним, уже более года каждую субботу в любую погоду одесситы, чьи родные и близкие защищают сегодня нашу страну, матери и вдовы погибших бойцов, волонтеры и неравнодушные одесситы пикетируют здание мэрии. Они требуют увеличить финансирование помощи украинским военным из городского бюджета.

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Хотя долгое время участников акции «Деньги на ВСУ» чиновники игнорировали, все же определенных успехов митингующим удалось достичь. Прекращать пикетирование мэрии они не собираются. Одесситы уверены — власть недостаточно делает для наших защитников.

В прошлую субботу в центре Одессы прошла очередная такая акция. Ее участники настаивают на том, чтобы по меньшей мере 20% местного бюджета направлялись на нужды наших защитников, а не на неуместные в дни полномасштабной войны ремонты и условную «брусчатку».