Одесский пляж Ланжерон снова открыт, но есть нюансы

На табличках, установленных арендаторами пляжа, указано, что ближайшее укрытие расположено в отеле М1. Однако путь от самых отдаленных пляжных зон до этого укрытия составляет более 700 метров, что может быть слишком длинным в случае опасности.

Кроме Ланжерона, Одесская ОГА объявила об открытии пляжей «Буфет на Малом Фонтане», «Чайка» и «Андерхил». Информация о наличии укрытий на этих пляжах пока отсутствует. Похоже, что отдыхающим придется ориентироваться на общие рекомендации и, возможно, использовать пляжные зонтики в качестве временной защиты.