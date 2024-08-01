Одесский пляж Ланжерон снова открыт, но есть нюансы

Одесский пляж Ланжерон снова открыт, но есть нюансы

В конце июля Одесская ОГА официально подтвердила возобновление работы пяти пляжных зон на популярном пляже Ланжерон. Хотя еще до официального объявления пляж уже был переполнен отдыхающими, новость не внесла существенных изменений в ситуацию. Разница лишь в том, что теперь отдыхающие могут официально наслаждаться отдыхом.

На табличках, установленных арендаторами пляжа, указано, что ближайшее укрытие расположено в отеле М1. Однако путь от самых отдаленных пляжных зон до этого укрытия составляет более 700 метров, что может быть слишком длинным в случае опасности.

карта пляж Ланжерон

Кроме Ланжерона, Одесская ОГА объявила об открытии пляжей «Буфет на Малом Фонтане», «Чайка» и «Андерхил». Информация о наличии укрытий на этих пляжах пока отсутствует. Похоже, что отдыхающим придется ориентироваться на общие рекомендации и, возможно, использовать пляжные зонтики в качестве временной защиты.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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