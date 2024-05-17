Новости Одессы и Одесской области

На побережье Одессы установили «умное» укрытие (фото)

На побережье Одессы установили «умное» укрытие (фото)

Мобильное укрытие, оборудованное системой автоматического открывания дверей и видеокамерой, установили на склонах Фонтана в парке «Юность».

Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета.

Это первое укрытие с системой автоматического открывания дверей при сигнале воздушной тревоги. Также оно оборудовано камерой видеонаблюдения и кнопкой вызова экстренных служб.

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Сооружение рассчитано на 20 человек.

Сообщается, что мобильное укрытие установлено БФ «Юность 2.0» совместно с городским Департаментом ЖКХ при поддержке бизнеса.

Напомним, в ближайшее время по решению городского головы в Пересыпском районе планируется построить около пяти простейших укрытий вместимостью 100-150 человек. Они будут размещаться в местах массового скопления людей, где плотная застройка.

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