На побережье Одессы установили «умное» укрытие (фото)

Мобильное укрытие, оборудованное системой автоматического открывания дверей и видеокамерой, установили на склонах Фонтана в парке «Юность».
Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета.
Это первое укрытие с системой автоматического открывания дверей при сигнале воздушной тревоги. Также оно оборудовано камерой видеонаблюдения и кнопкой вызова экстренных служб.
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Сооружение рассчитано на 20 человек.
Сообщается, что мобильное укрытие установлено БФ «Юность 2.0» совместно с городским Департаментом ЖКХ при поддержке бизнеса.
Напомним, в ближайшее время по решению городского головы в Пересыпском районе планируется построить около пяти простейших укрытий вместимостью 100-150 человек. Они будут размещаться в местах массового скопления людей, где плотная застройка.
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