На побережье Одессы установили «умное» укрытие (фото)

Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета.

Это первое укрытие с системой автоматического открывания дверей при сигнале воздушной тревоги. Также оно оборудовано камерой видеонаблюдения и кнопкой вызова экстренных служб.

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Сооружение рассчитано на 20 человек.

Сообщается, что мобильное укрытие установлено БФ «Юность 2.0» совместно с городским Департаментом ЖКХ при поддержке бизнеса.

Напомним, в ближайшее время по решению городского головы в Пересыпском районе планируется построить около пяти простейших укрытий вместимостью 100-150 человек. Они будут размещаться в местах массового скопления людей, где плотная застройка.

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