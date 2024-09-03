В Одесі встановили вуличне укриття, прикрашене величезною іконою

Одне укриття розташоване біля дитячого майданчика в Грецькому парку, друге – на алеї в парку Перемоги.

Кожна з цих споруд розрахована на 20 осіб. Обидва укриття оснащені сучасними системами освітлення та автоматичного відкривання дверей, що забезпечить їхній швидкий доступ у разі надзвичайної ситуації.

Ці мобільні укриття встановлені благодійним фондом «Юність 2.0» спільно з міським Департаментом ЖКГ за підтримки бізнесу. В Одесі вже шість таких споруд, які відрізняються тільки зовнішнім оформленням. Раніше такі споруди одесити відправляли до Херсона і Миколаєва.

Нагадаємо, наприкінці липня Одеська ОДА офіційно підтвердила відновлення роботи п’яти пляжних зон на популярному пляжі Ланжерон. Однак шлях від найвіддаленіших пляжних зон до цього укриття становить понад 700 метрів.

Фото – Новини.LIVE