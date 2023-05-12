В Одессе построили и доставили в Херсон очередное мобильное укрытие (фото)

Глава БФ «Юность 2.0» из Одессы Илья Блохин сообщил, что уже десятое мобильное укрытие для Херсона было построено в нашем городе для херсончан. 11 мая оно было доставлено в Херсон.

БФ «Юность 2.0» еще в марте 2023 года подписал меморандум о сотрудничестве в рамках реализации проекта «SafePlace4UA» на территории Херсонской городской территориальной громады. Согласно договору, для Херсона должны построить 20 мобильных укрытий и уже смонтировали и доставили десятое.

По словам главы благотворительного фонда «Юность 2.0» Ильи Блохина, укрытие весит 35 тонн. Внутри есть все необходимое, чтобы переждать тревогу.

«Вот розетка. Освещение для этого укрытия — это специальные светильники, антивандальные. Вентиляция обычная. С той стороны — металлическая решетка противоударная, с этой стороны — обычная решетка, чтобы отсюда не вылетали какие-то части защитные. Дай Бог, чтобы всем было здесь безопасно, и это укрытие спасло хотя бы одну жизнь», – говорит Илья Блохин.

БФ «Юность 2.0» собирает средства на покупку модульных укрытий и предоставляет их бесплатно городам, нуждающимся в помощи. На строительство такого укрытия ушел 21 день.

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Фото: Илья Блохин