Как в Одессе на Фонтане коммунальщики велосипедистов обезопасили? (фото)

На этой неделе в Одессе на Фонтанской дороге сотрудники коммунального учреждения «Специализированное монтажно-эксплуатационное подразделение» (КУ «СМЭП») установили специальные столбики (делиниаторы), отделяющие велодорожку от проезжей части. Таким образом, нерадивые автовладельцы больше не смогут припарковаться в неположенном месте.

Об этом рассказал директор КУ «СМЭП» Денис Корсаков.

«Развитие велоинфраструктуры в нашем городе – это путь к развитому европейскому городу. Но, к сожалению, обустройство велодорожек не всегда дает 100 процентов безопасности велосипедистам. Поэтому мы продолжаем прорабатывать все пути для того, чтобы сделать эти дорожки как можно более безопасными для велосипедистов»,

– написал он у себя в Facebook.

Денис Корсаков полагает, что нововведение на Фонтане значительно снизит риски ДТП и исключит возможность парковки в нарушение ПДД.

Напомним, ранее делиниаторы появились на 5-й станции Большого Фонтана, затем новую схему организовали на 10-й станции. Сейчас, судя по опубликованным директором КУ «СМЭП» фото, такие же устройства появились на участке от 10-й до 6-й станции Фонтана.

Как сообщалось ранее, к лету 2022 года магистральной веложорожкой планировалось связать центр Одессы и поселок Котовского.

Фото с Facebook-страницы Дениса Корсакова