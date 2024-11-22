Новости Одессы и Одесской области

Прогноз погоды на субботу, 23 ноября: штормовое предупреждение

Прогноз погоды на субботу, 23 ноября: штормовое предупреждение

В субботу, 23 ноября 2024 года, в Одессе и Одесской области ожидается прохладная и ветреная погода. Объявлено штормовое предупреждение.

Прогноз погоды в Одессе на 23 ноября

Облачно с прояснениями. Ночью и утром осадки, днем без существенных осадков.

Ветер ночью южный, 19-24 м/с, порывы 25-28 м/с, днем северо-западный, 15-20 м/с.

Температура ночью и днем 3-5° C тепла.

Прогноз погоды в Одесской области на 23 ноября

Облачно с прояснениями.

Ночью и утром осадки, местами значительные, днем без существенных осадков.

Ночью и утром местами метель.

Ветер ночью южный, 19-24 м/с, порывы 25-28 м/с, днем северо-западный, 15-20 м/с.

Температура ночью и днем 0-5°C тепла.

На автодорогах области видимость во время осадков 500-1000 м.

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