Прогноз погоды на субботу, 23 ноября: штормовое предупреждение

В субботу, 23 ноября 2024 года, в Одессе и Одесской области ожидается прохладная и ветреная погода. Объявлено штормовое предупреждение.
Прогноз погоды в Одессе на 23 ноября
Облачно с прояснениями. Ночью и утром осадки, днем без существенных осадков.
Ветер ночью южный, 19-24 м/с, порывы 25-28 м/с, днем северо-западный, 15-20 м/с.
Температура ночью и днем 3-5° C тепла.
Прогноз погоды в Одесской области на 23 ноября
Облачно с прояснениями.
Ночью и утром осадки, местами значительные, днем без существенных осадков.
Ночью и утром местами метель.
Ветер ночью южный, 19-24 м/с, порывы 25-28 м/с, днем северо-западный, 15-20 м/с.
Температура ночью и днем 0-5°C тепла.
На автодорогах области видимость во время осадков 500-1000 м.
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