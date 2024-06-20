В Одессе упавшая ветка остановила 17-й трамвай, а Ришельевскую засыпало корой с платанов (фоторепортаж)

Об этом сообщает корреспондент «Одесской жизни».

Это случилось на перекрестке улиц Канатной и Пироговской:

Но и это еще не все. Сегодня одесситы подметили, что вся улица Ришельевская буквально завалена сорванной сильным ветром корой с платанов. На месте трудятся коммунальщики.

Больше интересного – на наших фото:

Ранее мы рассказывали, что на центральных улицах города платаны начали сбрасывать еще зеленые листья.

Фото Юлии Котляр