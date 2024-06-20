В Одессе упавшая ветка остановила 17-й трамвай, а Ришельевскую засыпало корой с платанов (фоторепортаж)

Сегодня вечером, 20 июня, в центре Одессы упавшая ветка дерева заблокировала движение трамвая №17.
Об этом сообщает корреспондент «Одесской жизни».
Это случилось на перекрестке улиц Канатной и Пироговской:
Но и это еще не все. Сегодня одесситы подметили, что вся улица Ришельевская буквально завалена сорванной сильным ветром корой с платанов. На месте трудятся коммунальщики.
Больше интересного – на наших фото:
Ранее мы рассказывали, что на центральных улицах города платаны начали сбрасывать еще зеленые листья.
Фото Юлии Котляр