В Одессе упавшая ветка остановила 17-й трамвай, а Ришельевскую засыпало корой с платанов (фоторепортаж)

В Одессе упавшая ветка остановила 17-й трамвай, а Ришельевскую засыпало корой с платанов (фоторепортаж)

Сегодня вечером, 20 июня, в центре Одессы упавшая ветка дерева заблокировала движение трамвая №17.

Об этом сообщает корреспондент «Одесской жизни».

Это случилось на перекрестке улиц Канатной и Пироговской:

Упавшая ветка дерева
Одесский трамвай стал
В Одессе ветка дерева упала на трамвайные пути
В Одессе стал 17-й трамвай из-за упавшей ветки

Но и это еще не все. Сегодня одесситы подметили, что вся улица Ришельевская буквально завалена сорванной сильным ветром корой с платанов. На месте трудятся коммунальщики.

Больше интересного – на наших фото:

Кора с платанов на Ришельевской в Одессе
Ришельевскую засыпало корой
Кора с платанов
Одесский платан без коры
Ришельевскую засыпало корой, коммунальщики
Ришельевскую засыпало корой, уборка
Кора с платанов в Одессе
Кора с одесских платанов
Одесский платан
В Одессу убирают кору с платанов
Ветер сдул кору с платанов, Одесса
Ришельевскую засыпало корой, работают коммунальщики
Одесскую Ришельевскую засыпало корой

Ранее мы рассказывали, что на центральных улицах города платаны начали сбрасывать еще зеленые листья.

Фото Юлии Котляр

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
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