На Большой Арнаутской рухнула огромная ветка: в чем опасность (фото)

Как и в прошлый раз, к счастью, никто не пострадал. Погода была совершенно безветренной, так что причина этого деревопада – в огромном весе листвы и внутреннем гниении древесины, обусловленном почтенным возрастом дерева и ослабляющем его прочностные качества.

Напомним, что уже не раз и не два «Одесская жизнь», образно говоря, намекала городской власти на подобные социально опасные ситуации. И высказывала мнение, что миллионы гривен из городского бюджета, планируемые на иногда кажущиеся странными, неуместными и неактуальными «прожекты», лучше было бы потратить на ПРЕВЕНТИВНУЮ обрезку массивных ветвей, аварийное устранение которых обойдется потом дороже. Это даже если не говорить о потенциальных людских жертвах.

Также напомним, что накануне в Одессе обрушился второй этаж старого аварийного дома в 1-м Бассейном переулке. В результате повреждены две квартиры, без жилья остались 5 человек. По словам пострадавших жильцов, временное жилье им городские власти не предлагали.

Фото автора