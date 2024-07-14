На Большой Арнаутской рухнула огромная ветка: в чем опасность (фото)

На Большой Арнаутской рухнула огромная ветка: в чем опасность (фото)

Совсем недавно в Одессе над входом во двор дома №107 на Большой Арнаутской обрушилась часть балкона. А теперь перед входом в тот же двор рухнула огромная ветка.

Как и в прошлый раз, к счастью, никто не пострадал. Погода была совершенно безветренной, так что причина этого деревопада – в огромном весе листвы и внутреннем гниении древесины, обусловленном почтенным возрастом дерева и ослабляющем его прочностные качества.

Деревопад на Большой Арнаутской

В Одессе упала большая ветка

Напомним, что уже не раз и не два «Одесская жизнь», образно говоря, намекала городской власти на подобные социально опасные ситуации. И высказывала мнение, что миллионы гривен из городского бюджета, планируемые на иногда кажущиеся странными, неуместными и неактуальными «прожекты», лучше было бы потратить на ПРЕВЕНТИВНУЮ обрезку массивных ветвей, аварийное устранение которых обойдется потом дороже. Это даже если не говорить о потенциальных людских жертвах.

Упала ветка на Большой Арнаутской

В центре Одессы упала ветка

Также напомним, что накануне в Одессе обрушился второй этаж старого аварийного дома в 1-м Бассейном переулке. В результате повреждены две квартиры, без жилья остались 5 человек. По словам пострадавших жильцов, временное жилье им городские власти не предлагали.

Фото автора

Валерий Боянжу
Валерий Боянжу ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua