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Прямо перед  игрой умер тренер одесской спортивной команды

Прямо перед  игрой умер тренер одесской спортивной команды

Михаил Щукин тренировал гандбольный клуб “Одесса”, который представлял наш город в украинском чемпионате гандбольной Суперлиги. Тренеру было 64 года. Печальную новость сообщили в Федерации гандбола Украины.

Тренер умер в спортзале перед игрой

Там рассказали, что 18 марта, за двадцать минут до начала матча чемпионата украинской Суперлиги в спортивном зале Национального университета «Одесская политехника», когда игроки уже разминались на площадке, стало плохо главному тренеру команды «Одесса» Михаилу Щукину. 

Присутствовавшие на игре медики и работники МЧС пытались оказать всю помощь, но спасти жизнь Михаила Алексеевича не удалось.

При этом, не смотря на такое печальное событие, игра с “Карпатами” из Ужгорода состоялась и одесские гандболисты ее выиграли.

Щукин поднял одесский мужской гандбол на наивысший уровень

С главным тренером Щукиным одесская гандбольная команда добилась наивысших спортивных результатов за всю свою историю:   

Михаил Алексеевич Щукин родился 4 марта 1959 г. и практически всю жизнь посвятил гандболу. Был игроком, тренером, преподавателем. Под его руководством команда «Одесса» достигла исторических для себя результатов:

  • выиграла Высшую лигу (2018);
  • дошла до финала Кубка Украины (2020);
  • впервые сыграла в еврокубках (2020, 2021, 2022);
  • в 2021 году впервые в истории одесского гандбола завоевала бронзу украинской Суперлиги;
  • в 2022 году Михаил Щукин второй раз подряд привел «Одессу» к 3 месту национального чемпионата.

Михаил Алексеевич также тренировал ветеранскую команду Одессы, которая под его руководством стала многократным чемпионом Европы среди клубов.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала о смерти известного одесского художника Геннадия Гармидера.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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