Прямо перед  игрой умер тренер одесской спортивной команды

Михаил Щукин тренировал гандбольный клуб “Одесса”, который представлял наш город в украинском чемпионате гандбольной Суперлиги. Тренеру было 64 года. Печальную новость сообщили в Федерации гандбола Украины.
Тренер умер в спортзале перед игрой
Там рассказали, что 18 марта, за двадцать минут до начала матча чемпионата украинской Суперлиги в спортивном зале Национального университета «Одесская политехника», когда игроки уже разминались на площадке, стало плохо главному тренеру команды «Одесса» Михаилу Щукину.
Присутствовавшие на игре медики и работники МЧС пытались оказать всю помощь, но спасти жизнь Михаила Алексеевича не удалось.
При этом, не смотря на такое печальное событие, игра с “Карпатами” из Ужгорода состоялась и одесские гандболисты ее выиграли.
Щукин поднял одесский мужской гандбол на наивысший уровень
С главным тренером Щукиным одесская гандбольная команда добилась наивысших спортивных результатов за всю свою историю:
Михаил Алексеевич Щукин родился 4 марта 1959 г. и практически всю жизнь посвятил гандболу. Был игроком, тренером, преподавателем. Под его руководством команда «Одесса» достигла исторических для себя результатов:
- выиграла Высшую лигу (2018);
- дошла до финала Кубка Украины (2020);
- впервые сыграла в еврокубках (2020, 2021, 2022);
- в 2021 году впервые в истории одесского гандбола завоевала бронзу украинской Суперлиги;
- в 2022 году Михаил Щукин второй раз подряд привел «Одессу» к 3 месту национального чемпионата.
Михаил Алексеевич также тренировал ветеранскую команду Одессы, которая под его руководством стала многократным чемпионом Европы среди клубов.
Ранее «Одесская Жизнь» сообщала о смерти известного одесского художника Геннадия Гармидера.
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