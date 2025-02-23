Як пишуть місцеві Telegram-канали, дим від цієї пожежі, ймовірно, бачили половина Одеси.

А в обласному управлінні ДСНС уточнюють: площа загоряння склала 200 квадратних метрів, і рятувальникам довелося працювати за підвищеним номером виклику. Крім того, їхню роботу суттєво ускладнювало сильне задимлення.

Проте пожежу оперативно ліквідували, не допустивши поширення вогню на всю будівлю. Для цього знадобилося сім одиниць техніки і 32 пожежних.

Під час гасіння пожежі врятували чотирьох осіб, з яких двоє – чоловік 1976 року народження і 14-річний підліток – отримали опіки рук.

Причина і збитки від пожежі встановлюються.

За даними ДСНС, на цьому тижні в Одесі та області сталося 27 пожеж у житлових будинках, які призвели до значних втрат майна і, на жаль, забрали життя трьох людей.

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