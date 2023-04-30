В Одессе двухлетняя девочка и ее мама упали с 16 этажа

Одесские правоохранители устанавливают обстоятельства гибели матери с дочерью. Трагедия произошла вечером 29 апреля.
Об этом сообщили в полиции Одесской области.
Тела 34-летней женщины и 2-летнего ребенка были обнаружены 29 апреля около восьми часов вечера у многоэтажки на Французском бульваре местными жителями.
По предварительной информации, проживающая в доме одесситка вместе с дочерью выпала с балкона съемной квартиры, расположенной на 16 этаже жилого дома.
Женщина жила с ребенком и мужем, который в момент трагедии был на работе. В поле зрения полиции супруги не попадали. На учете по службе по делам детей семья также не состояла.
Следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции устанавливает все обстоятельства трагического события.
Предварительное событие квалифицировано как несчастный случай.
Возможные очевидцы написали в соцсетях, что ребенок хотел достать, в результате, вместе с дочерью выпала с балкона.
Но окончательное слово о причинах трагедии должно сказать следствие.
Ранее «Одесская Жизнь» сообщала удивительную историю, как в Одессе едва спасли женщину после укуса кошки.
Также мы расказывали, что в Одессе прооперировали мальчика с простреленным сердцем.
Еще по теме:
- В Килие сняли с 15-метровой высоты умершего крановщика
- В Одесской области из-за генератора погибли дедушка и внук