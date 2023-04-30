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В Одессе двухлетняя девочка и ее мама упали с 16 этажа

В Одессе двухлетняя девочка и ее мама упали с 16 этажа

Одесские правоохранители устанавливают обстоятельства гибели матери с дочерью. Трагедия произошла вечером 29 апреля.

Об этом сообщили в полиции Одесской области. 

Тела 34-летней женщины и 2-летнего ребенка были обнаружены 29 апреля около восьми часов вечера у многоэтажки на Французском бульваре местными жителями.

По предварительной информации, проживающая в доме одесситка вместе с дочерью выпала с балкона съемной квартиры, расположенной на 16 этаже жилого дома.

Женщина жила с ребенком и мужем, который в момент трагедии был на работе. В поле зрения полиции супруги не попадали. На учете по службе по делам детей семья также не состояла.

Следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции устанавливает все обстоятельства трагического события.

Предварительное событие квалифицировано как несчастный случай.

Возможные очевидцы написали в соцсетях, что ребенок хотел достать, в результате, вместе с дочерью выпала с балкона. 

Но окончательное слово о причинах трагедии должно сказать следствие. 

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала удивительную историю, как в Одессе едва спасли женщину после укуса кошки.

Также мы расказывали, что в Одессе прооперировали мальчика с простреленным сердцем.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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