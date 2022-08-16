На поселке Котовского трехлетняя девочка упала с 20-го этажа

Ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на 20 этаже дома по улице Марсельской, и от полученных травм скончался на месте.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства гибели трехлетней девочки.

Предварительно известно, что трагедия произошла, когда взрослые пошли в магазин, а девочка осталась в квартире с семилетним братиком. Выбравшись на подоконник на кухне, она оперлась на москитную сетку и упала.

До этого трагического случая семья в поле зрения правоохранителей не попадала. По месту жительства характеризуется положительно.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 п. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, как сумел выжить после падения с 5 этажа мальчик четырех лет на улице Героев Крут.

Еще похожие новости: В Черноморске из окна высотного дома выпал ребенок