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Одесская область: 3-летняя девочка утонула в бочке с водой

Одесская область: 3-летняя девочка утонула в бочке с водой

Несчастный случай произошел в одном из сел Одесской области: трехлетняя девочка утонула в бочке с водой, стоящей во дворе возле дома. Ее нашли мертвой родители. По данному факту в полиции начали расследование.

Эту информацию подтвердила сегодня, 10 марта, представитель областного управления Нацполиции в Одесской области Любовь Гордиевская, сообщает «Суспiльне Одеса».

В то же время Телеграм-канал «Думская» пишет, ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах, что трагедия произошла в селе Плахтеевка.

Родители ребенка работали на огороде. Трехлетняя Ева была с ними. Но в какой-то момент она исчезла из виду. Девочку без признаков жизни родители нашли в бочке с водой на хоздворе.

На сайте областного управления полиции информация о произошедшем на данный момент отсутствует.

Фото иллюстративное

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Редакция ПРОФИЛЬ

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