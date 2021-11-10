И Одессы в Измаил запустят «Бессарабский экспресс»: каким будет новый поезд

Про запуск поезда Одесса – Измаил говорят давно. После недавнего визита президента Зеленского в Одесскую область появились новые подробности.

Больше подробностей стало известно 9 ноября на форуме «Велике будівництво: нова залізниця». Мероприятие прошло в Киеве.

На нем нынешний исполняющий обязанности главы правления «Укрзализныци» Александр Камишин рассказал, что будущий маршрут Одесса – Измаил будут новые дизельные поезда. Их сейчас изготавливают на Крюковском вагоностроительном заводе.

Всего железнодорожники заказали 5 таких составов. Два, по словам Александра Камишина уже построены, два закончат в этом году и поставку пятого завершат уже в 2022 году.