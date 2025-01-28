Подробности происшествия рассказали в полиции Одесской области.

Несколько дней назад полицейские прибыли на вызов в один из частных домовладений в Пересыпском районе Одессы, где 34-летний одессит заявил, что обнаружил в постели окровавленного отца.

Правоохранители обнаружили тело пожилого мужчины с несколькими ножевыми ранениями шеи. На месте работали следователи и криминалисты. Они установили, что смертельные ранения мужчине нанес сын.

Сначала подозреваемый вводил в заблуждение полицейских, утверждая, что не знает, что произошло. Но впоследствии признался: во время бытового конфликта несколько раз ударил 64-летнего отца в шею ножом.

Предварительно, пострадавший скончался от геморрагического шока. Точную причину смерти будут устанавливать судебно-медицинские эксперты.

Одесситу сообщили о подозрении в умышленном убийстве по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

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