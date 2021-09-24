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Коронавирус в Одесской области 24 сентября: число больных стремительно растет, плюс 17 смертей за сутки

Коронавирус в Одесской области 24 сентября: число больных стремительно растет, плюс 17 смертей за сутки

По состоянию на утро пятницы, 24 сентября 2021 года, в Одесской области официально зарегистрировали 622 новых случая заражения коронавирусом COVID-19 против 402 днем ранее.

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По данным Министерства охраны здоровья Украины, всего на сегодня в регионе официально насчитывается 150 803 зараженных COVID-19. За сутки умерли 17 больных (всего в начала пандемии 3 206), выздоровели 222 человека (всего 141 142).

В Украине на утро пятницы 24 сентября официально подтвердили 9 058 новых случая COVID-19 (сутками ранее – 7 866). Таким образом, общее число зараженных в стране выросло до 2 379 483. За сутки умерли 140 больных, выздоровели 2 415 украинцев.

Как сообщала «Одесская жизнь», на утро четверга, 23 сентября, в Одесской области регистрировали 402 новых случая заражения коронавирусом.

Также мы сообщали, где в Одессе будут прививать от COVID-19 на выходных 26 и 27 сентября.

Читайте также: Пандемия коронавируса закончится осенью 2022 года – прогноз компании Moderna.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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