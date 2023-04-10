Новости Одессы и Одесской области

В Одессе своеобразно «дерусифицировали» табличку в парке Победы – фотофакт

В Одессе своеобразно «дерусифицировали» табличку в парке Победы – фотофакт

В одесском парке Победы все еще не демонтировали табличку, на которой написано, кто принимал участие в закладке аллеи. А названия россии и беларуссии коммунальщики просто зарисовали.

На это обратил внимание одессит Сергей Бондаренко.

«Бедная одесская власть… То раньше прославляли исключительно рашистов в противовес нацистам, не понимая, что рашизм – это и есть высшая форма нацизма, а сегодня даже не знают, что написать на табличке в парке Победы. Самое тупое решение – просто замазать названия делегации рашистов и их союзников. Или все еще ждут? Кто знает…», – прокомментировал он сегодня на своей странице в Facebook.

Парк Победы в Одессе, памятная табличка

В Одессе зарисовали россию и беларусь на памятной табличке

Кроме того, одессит напомнил, что российский Ростов-на-Дону все еще официально считается городом-побратимом Одессы.

Напомним, в канун Дня освобождения Одессы от нацистских захватчиков в парке Победы завершили дерусификацию. На входе в парк со стороны площади 10 апреля появилось название локации на украинском языке – «Парк Перемоги».

Еще новости Одессы по теме:

Фото с Facebook-страницы Сергея Бондаренко

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить