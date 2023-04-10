В Одессе своеобразно «дерусифицировали» табличку в парке Победы – фотофакт

В одесском парке Победы все еще не демонтировали табличку, на которой написано, кто принимал участие в закладке аллеи. А названия россии и беларуссии коммунальщики просто зарисовали.

На это обратил внимание одессит Сергей Бондаренко.

«Бедная одесская власть… То раньше прославляли исключительно рашистов в противовес нацистам, не понимая, что рашизм – это и есть высшая форма нацизма, а сегодня даже не знают, что написать на табличке в парке Победы. Самое тупое решение – просто замазать названия делегации рашистов и их союзников. Или все еще ждут? Кто знает…», – прокомментировал он сегодня на своей странице в Facebook.

Кроме того, одессит напомнил, что российский Ростов-на-Дону все еще официально считается городом-побратимом Одессы.

Напомним, в канун Дня освобождения Одессы от нацистских захватчиков в парке Победы завершили дерусификацию. На входе в парк со стороны площади 10 апреля появилось название локации на украинском языке – «Парк Перемоги».

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Фото с Facebook-страницы Сергея Бондаренко