Новости Одессы и Одесской области

В Одессе могут начать “снимать” ордена с памятников

В Одессе могут начать “снимать” ордена с памятников

Общественники предложили демонтировать ордена Ленина с двух одесских скульптур: памятников маршалу Малиновскому и конструктору Нудельману.

Надо ли «снимать» Ордена с памятников?

Инициативу выдвинула общественная инициатива “Деколонизация Украины”. Но в городском совете Одессы это предложение отвергли, о чем сообщили сами общественники. 

Речь идет о памятнике конструктору техники военного и общественного назначения Александру Нудельману, расположенном на бульваре Жванецкого и памятнике маршалу Советского Союза Родиону Малиновскому – в сквере на улице Преображенской, 2.

Малиновский, сам одессит, был одним из руководителей операции по освобождению Одессы от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году.  

Памятник Александру Нудельману в Одессе

Памятник изобретателю Александру Нудельману в Одессе

В ответе их мэрии сказано, что демонтировать ордена не будут, потому что запрет закона Украины не распространяется на использование символики коммунистического тоталитарного режима на произведениях искусства, созданных до вступления в силу закона и которыми, в частности,  награждались лица до 1991 года.

памятник маршаллу Родиону Малиновскому

Памятник маршаллу Родиону Малиновскому

С Одесского ЖД вокзала орден с медалью сняли

Похожая ситуация была в Одессе с советскими орденами на фасаде Одесского железнодорожного вокзала. Руководство ЖД упорно сопротивлялось их демонтажу, ссылаясь на эти же положения закона. 

Но вскоре после полномасштабного вторжения российских войск в Украину по собственной инициативе прикрыло советские символы — орден Ленина и медаль Золотая звезда баннерами и пообещало вскоре их демонтировать.

Напомним, что недавно после инициативы “Деколонизации Украины” горсовет Одессы принял решение демонтировать памятную доску Горькому, российскому и советскому писателю , расположенную по адресу Ланжероновский спуск, 2. Также мэрия рассмотрит вопрос о демонтаже памятника юному Ленину на улице Костанди, 4.

Ранее историко-топонимическая комиссия в Одессе рекомендовала переименовать Малиновский район города на Хаджибеевский.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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