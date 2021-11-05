Трассу Измаил – Килия – Вилково закрывают из-за аварийного моста

С вечера четверга, 4 ноября, запрещен проезд транспорта на участке трассы Измаил – Килия – Вилково.
По сообщению Патрульной полиции Одесской области, это связано с аварийным состоянием моста.
“В связи с аварийным состоянием мостового перехода на автомобильной дороге общего пользования государственного значения (территориальная) Т-16-07 Измаил – Килия – Вилково, км 37+985, сообщаем о запрете движения автотранспортных средств всех категорий на участке км 37+985 автодороги 16-07 Измаил – Килия – Вилково”,
– говорится в сообщении.
В полиции также приводят схему объезда данного участка трассы:
О снятии запрета и возобновлении движения автотранспорта будет сообщено дополнительно.
Напомним, ранее на молдавском участке трассы Одесса – Рени отменили пропускной режим.