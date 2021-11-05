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Трассу Измаил – Килия – Вилково закрывают из-за аварийного моста

Трассу Измаил – Килия – Вилково закрывают из-за аварийного моста

С вечера четверга, 4 ноября, запрещен проезд транспорта на участке трассы Измаил – Килия – Вилково.

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По сообщению Патрульной полиции Одесской области, это связано с аварийным состоянием моста.

“В связи с аварийным состоянием мостового перехода на автомобильной дороге общего пользования государственного значения (территориальная) Т-16-07 Измаил – Килия – Вилково, км 37+985, сообщаем о запрете движения автотранспортных средств всех категорий на участке км 37+985 автодороги 16-07 Измаил – Килия – Вилково”,

– говорится в сообщении.

В полиции также приводят схему объезда данного участка трассы:

расса Измаил – Килия – Вилково, объезд

О снятии запрета и возобновлении движения автотранспорта будет сообщено дополнительно.

Напомним, ранее на молдавском участке трассы Одесса – Рени отменили пропускной режим.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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