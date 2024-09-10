В Одесі судили Сальдо та інших зрадників

Володимира Сальдо, його заступника Катерину Губарєву та колишнього директора Херсонської дирекції «Укрпошти» Віктора Фірмана звинувачували у створенні «Пошти Херсона» – фейкового поштового оператора, створеного росією для обслуговування мешканців тимчасово окупованих районів Херсонської області за аналогом так званої «Пошти Криму». Для цього колаборанти захопили майно «Укрпошти» у Херсонській області, зокрема приміщення та транспорт, а також агітували її працівників переходити на роботу до нової незаконної структури.

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Суд визнав Сальдо, Губарєву та Фірмана винними у розграбуванні та захопленні майна «Укрпошти» в Херсонській області, що є пособництвом державі-агресору. Сальдо засудили до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна, а його спільників – до 12 років.

Також суд виніс вироки голові фейкової «Пошти Криму» Олені Принь, співробітниці Кримської дирекції «Укрпошти» Тетяні Дубініній, екс-співробітниці Запорізької дирекції «Укрпошти» Інні Горбачовій та працівнику «Пошти Херсона» Сергію Міхневу – усім їм інкримінували пособництво державі-агресору. Фігуранти отримали покарання у вигляді 10 років в’язниці з конфіскацією майна.

Втім, сторона захисту не погодилася із вироком. Адвокат обвинувачених Сергій Потопальський заявив, що подаватиме апеляційну скаргу.

Показово, що це вже другий вирок колаборанту в Одесі. 8 листопада 2023 року, Сальдо отримав вирок Малиновського райсуду Одеси. Тоді його заочно засудили до 15 років ув’язнення.

Хто такий Володимир Сальдо

Політик Володимир Сальдо тричі поспіль обирався мером Херсона, а з 2012 по 2014 рік був депутатом Верховної Ради від «Партії регіонів». Потім Сальдо засідав у Херсонській міськраді від партії свого імені.

2016 року Сальдо побував у в’язниці в Домініканській Республіці за звинуваченням у викраденні людини.

Під час тимчасової окупації Херсона російськими військами Сальдо брав участь у пропагандистських заходах окупантів, очолював місцеві колабораційні органи та був призначений керівником окупаційної адміністрації.

Джерело та фото: Укрінформ