В Одесі судили Сальдо та інших зрадників

Так званий «глава військово-цивільної адміністрації Херсонської області» Володимир Сальдо отримав новий вирок: сьогодні, 10 вересня 2024 року, Одеський районний суд визнав винним Сальдо та його помічників у захопленні майна «Укрпошти». Таким чином, на додаток до попереднього тюремного терміну за зраду колаборант отримав новий.
Володимира Сальдо, його заступника Катерину Губарєву та колишнього директора Херсонської дирекції «Укрпошти» Віктора Фірмана звинувачували у створенні «Пошти Херсона» – фейкового поштового оператора, створеного росією для обслуговування мешканців тимчасово окупованих районів Херсонської області за аналогом так званої «Пошти Криму». Для цього колаборанти захопили майно «Укрпошти» у Херсонській області, зокрема приміщення та транспорт, а також агітували її працівників переходити на роботу до нової незаконної структури.
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Суд визнав Сальдо, Губарєву та Фірмана винними у розграбуванні та захопленні майна «Укрпошти» в Херсонській області, що є пособництвом державі-агресору. Сальдо засудили до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна, а його спільників – до 12 років.
Також суд виніс вироки голові фейкової «Пошти Криму» Олені Принь, співробітниці Кримської дирекції «Укрпошти» Тетяні Дубініній, екс-співробітниці Запорізької дирекції «Укрпошти» Інні Горбачовій та працівнику «Пошти Херсона» Сергію Міхневу – усім їм інкримінували пособництво державі-агресору. Фігуранти отримали покарання у вигляді 10 років в’язниці з конфіскацією майна.
Втім, сторона захисту не погодилася із вироком. Адвокат обвинувачених Сергій Потопальський заявив, що подаватиме апеляційну скаргу.
Показово, що це вже другий вирок колаборанту в Одесі. 8 листопада 2023 року, Сальдо отримав вирок Малиновського райсуду Одеси. Тоді його заочно засудили до 15 років ув’язнення.
Хто такий Володимир Сальдо
Політик Володимир Сальдо тричі поспіль обирався мером Херсона, а з 2012 по 2014 рік був депутатом Верховної Ради від «Партії регіонів». Потім Сальдо засідав у Херсонській міськраді від партії свого імені.
2016 року Сальдо побував у в’язниці в Домініканській Республіці за звинуваченням у викраденні людини.
Під час тимчасової окупації Херсона російськими військами Сальдо брав участь у пропагандистських заходах окупантів, очолював місцеві колабораційні органи та був призначений керівником окупаційної адміністрації.
Джерело та фото: Укрінформ