Новости Одессы и Одесской области

В Одессе суд вынес приговор российскому коменданту пытавшему украинцев

В Одессе суд вынес приговор российскому коменданту пытавшему украинцев

В Одессе осудили российского военнослужащего, который издевался и пытал мирных жителей Херсонщины. Ему назначено максимальное наказание за это преступление — 12 лет лишения свободы.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

В суде прокуроры доказали, что с начала оккупации Херсонской области военнослужащий одного из подразделений вооруженных сил рф был назначен так называемым «комендантом — начальником гарнизона», который дислоцировался в поселке Лазурное. В подчинение псевдокомендатуры вошли населенные пункты Лазурное, Приморское, Круглоозерка, Железный Порт и территория Черноморского биосферного заповедника.

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Оккупант давал указания и приказы, а также лично участвовал в задержании и пытках местных жителей с проукраинской позицией, незаконно захватывал недвижимость.

Среди задержанных — председатель одного из поселковых советов Скадовского района. Его удерживали в подвале пансионата, где систематически избивали, угрожали расправой и осуществляли выстрелы над головой, имитируя казнь.

От мужчины требовали предоставить информацию о проукраинских активистах и местных жителях, а также склоняли к сотрудничеству.

Суд в порядке специального судебного разбирательства признал виновным военнослужащего рф в нарушении законов и обычаев войны по ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 УК Украины.

Ранее в Одессе осудили коллаборанта и предателя Владимира Сальдо. Так называемого «главу военно-гражданской администрации Херсонской области» заочно приговорили к 15 годам заключения.

Малиновский райсуд Одессы приговорил к пожизненному заключению коллаборанта, бывшего заместителя администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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