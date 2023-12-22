На оккупированной части Херсонщины россияне застрелили ребенка: подробности

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

«На временно оккупированной территории Каховского района Херсонщины военные армии России убили несовершеннолетнего парня», — говорится в сообщении.

Продолжаются следственные действия по установлению дополнительных обстоятельств происшествия и лиц, причастных к преступлению.

Начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, что связано с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Глава ОВА Александр Прокудин рассказал, что убийство произошло 20 декабря.

«Страшная там ситуация… Убили ученика 8 класса в одном из населенных пунктов. Прямо на глазах семьи», — отметил он.

По его словам, мальчик где-то проходил и вроде бы что-то фотографировал, ребенка схватили, привели домой и застрелили.

Глава области отметил, что украинские власти будут обращаться ко всем соответствующим органам, чтобы этот факт преступления зафиксировать.

Что происходит на Херсонщине

На сегодняшний день правобережье Херсонской области надежно защищено, поэтому у оккупантов нет шансов вернуться туда снова.

Об этом рассказала руководитель пресс центра Оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Она заверила, что фортификация береговой линии достаточно надежна и постоянно совершенствуется.

«Понятно, что мы предпочитаем максимально обезопасить и гражданское население, и свои позиции от врага, но можем отметить, что географически правый берег выше левого, и попыток врага проникнуть на него мы даже не фиксируем. Они маневрируют среди островов там, где могут разрешить себе какие-то поиски и попадание на наши позиции, чтобы проводить диверсионную разведывательную деятельность. Но приближаться к правому берегу и вернуться к Херсону у них шансов нет», — подчеркнула Гуменюк.

Кроме того, она добавила, что враг не успевает менять позиции и укрепляться из-за активной работы Сил обороны.

При этом правый берега Днепра Херсонской области рашисты обстреливают фактически из всего оружия, которое могут применить.

Ночью 22 декабря Херсон и область подверглись мощным артиллерийским обстрелам. Как сообщают Силы обороны юга, в областном центре зафиксировано 14 прилетов. Также были обстреляны Берислав, Тягинка и Антоновка.

В Тягинке погибла женщина, которая на момент атаки шла по улице, она получила травмы не совместимые с жизнью.

На временно оккупированной части Херсонской области российские захватчики проводят ночные обыски и аресты. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

ГУР МОУ информирует, что паранойя и страх российских захватчиков на Херсонщине порождают очередные проявления террора против местного населения. Враг проводит дерзкие и жестокие обыски.

«Оккупанты врываются в дома ночью и ищут доказательства проукраинской позиции владельцев, переворачивая все с ног на голову. Брутальные меры давления не ограничиваются рысканием — людей арестовывают и отвозят на допросы в застенки», — отметили в разведке.

Отмечается, что основанием для задержания может стать художественная книга, написанная украинским автором, желтые и синие цвета бытовых вещей в доме или любая мелочь, которая в болезненном воображении оккупантов вызывает подозрения.

В то же время ГУР МОУ напоминает, что все причастные к военным преступлениям обречены на справедливое возмездие.

«Каждый изверг, кто причинил зло безоружным гражданским в оккупации, не избежит ответственности», — подчеркнули в разведке.