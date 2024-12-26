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В Одесі будівельна фірма привласнила ділянку землі біля моря

В Одесі будівельна фірма привласнила ділянку землі біля моря

Двох керівників будівельної компанії підозрюють у заволодінні землею на узбережжі Одеси. Завдані державі збитки оцінюють у понад 19 млн гривень.

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Про це повідомляє поліція Одеської області та обласна прокуратура.

Йдеться про 73-річну засновницю та 65-річного директора однієї з місцевих приватних будівельних фірм.

Встановлено, що вони у змові з невстановленими поки що особами, підробили документи та оформили на своє підприємство право власності на земельну ділянку площею 1 гектар по вулиці Мускатній (колишня Зої Космодем’янської) в Одесі. Ця ділянка ще 1961 року була надана у власність Одеському державному екологічному університету для розміщення навчальної агрометереологічної станції.

Заволодівши земельною ділянкою, ділки планували продати її для отримання прибутку.

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Правоохоронці, зібравши достатньо доказів протиправних дій фігурантів, повідомили обом про підозру в підробці документів за ч. 3 і 4 ст. 358 та шахрайстві за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років із конфіскацією майна.

Наразі завдані збитки відшкодовано в повному обсязі шляхом скасування права власності на зазначену земельну ділянку.

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