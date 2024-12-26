В Одесі будівельна фірма привласнила ділянку землі біля моря

Про це повідомляє поліція Одеської області та обласна прокуратура.

Йдеться про 73-річну засновницю та 65-річного директора однієї з місцевих приватних будівельних фірм.

Встановлено, що вони у змові з невстановленими поки що особами, підробили документи та оформили на своє підприємство право власності на земельну ділянку площею 1 гектар по вулиці Мускатній (колишня Зої Космодем’янської) в Одесі. Ця ділянка ще 1961 року була надана у власність Одеському державному екологічному університету для розміщення навчальної агрометереологічної станції.

Заволодівши земельною ділянкою, ділки планували продати її для отримання прибутку.

Правоохоронці, зібравши достатньо доказів протиправних дій фігурантів, повідомили обом про підозру в підробці документів за ч. 3 і 4 ст. 358 та шахрайстві за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років із конфіскацією майна.

Наразі завдані збитки відшкодовано в повному обсязі шляхом скасування права власності на зазначену земельну ділянку.

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