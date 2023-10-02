Одесская область: бывший депутат присвоил землю в Затоке

Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении эксдепутата Затоковского поселкового совета и двух его сообщников, которые мошенническим путем завладели курортными землями на побережье Черного моря.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Следствием установлено, что обвиняемый, длительное время возглавлявший постоянную депутатскую комиссию по земельным вопросам, вместе с тремя сообщниками, незаконно завладели 15 земельными участками в поселке Затока. К земельной сделке организатор «схемы» привлек инженера-землеустроителя и еще двух своих знакомых.

Эксдепутат подделывал решения сессий Затоковского поселкового совета, согласно которым якобы предоставлялось разрешение на изготовление землеустроительной документации, и решение Каролино-Бугазского сельсовета о передаче земельных участков в собственность.

Затем дельцы передавали фальшивые документы подконтрольным госрегистраторам, которые оформляли землю на подставных лиц для последующей продажи.

После окончания войны сообщники планировали продать часть земельных участков, а часть земель – «изъяли» у громады по заказу одного из представителей местного гостиничного бизнеса.

Общая рыночная стоимость земельных участков составляет более 15 млн. гривен. На них наложен арест с запретом на пользование.

На участников ОПГ завели уголовные производства по трем статьям. Кроме того, расследуется факт заказа и финансирования указанной сделки. Заказчик находится за границей.

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