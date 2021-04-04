В Одессе на Черемушках неизвестные стреляли в прохожего

Вечером субботы, 3 апреля, в Одессе случился неприятный инцидент на улице Генерала Петрова в микрорайоне Черемушки.
Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам.
Как информирует Телеграм-канал «УСИ», неизвестные несколько раз выстрелили в сторону прохожего. Обошлось без серьезных травм. Стрелявших задержали.
На месте работали правоохранители.
Подробности уточняются.
Напомним, в ночь на 7 марта в центре Одессы произошла драка между двумя компаниями молодых людей. Один из участников драки открыл огонь из травматического оружия. В результате были ранены три человека.