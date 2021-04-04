В Одессе на Черемушках неизвестные стреляли в прохожего

В Одессе произошло дерзкое разбойное нападение: пострадавший тяжело ранен В Одессе двое неизвестных мужчин совершили разбойное нападение на главного инженера строительной кампании. Они отобрали у него сумку, в которой было полмиллиона гривен. ПОДРОБНЕЕ