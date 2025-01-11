Такую информацию опубликовало Государственное агентство Украины по вопросам кино на своей официальной платформе.
Драматическая лента, режиссером которой выступил болгарский мастер Василь Барков, удостоена серебряной награды на авторитетном кинофестивале Hollywood Independent Filmmaker Awards and Festival в категории драматических полнометражных фильмов 2024 года, говорится в официальном сообщении.
Агентство подчеркнуло, что создание фильма состоялось благодаря финансовой поддержке Госкино в сотрудничестве с компанией Magic mount и Одесской киностудией под руководством болгарского режиссера Василя Баркова.
Драматический сюжет разворачивается вокруг судьбы болгарина Форя, которого жизненные перипетии приводят в живописную дельту Дуная. Из-за непредсказуемых трагических обстоятельств главный герой попадает под арест в украинском городке Вилково.
Однако именно в этом уникальном поселении липован протагонист находит свою настоящую любовь, а неповторимая красота и особая духовная атмосфера «Украинской Венеции» помогают ему осознать, что он наконец нашел место, которое искал всю свою жизнь.
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