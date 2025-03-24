Проголосовать может каждый, поддержав организаторов мероприятий, которые оставили самые яркие впечатления. Ежедневно можно отдать голос за до 20 участников рейтинга.

В мае после завершения голосования в Одессе состоится специальное закрытое мероприятие. Десятка финалистов получит статус ключевых спикеров. Мероприятие станет платформой для обмена опытом, поиска партнеров и обсуждения трендов ивент-индустрии города.

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