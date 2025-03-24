голосування
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Проголосувати може кожен, підтримавши організаторів заходів, які залишили найяскравіші враження. Щодня можна віддати голос за до 20 учасників рейтингу.

У травні після завершення голосування в Одесі відбудеться спеціальний закритий захід. Десятка фіналістів отримає статус ключових спікерів. Захід стане платформою для обміну досвідом, пошуку партнерів та обговорення трендів івент-індустрії міста.

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