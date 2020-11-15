В Одессе стартовал второй тур выборов мэра

Сегодня, 15 ноября, – так называемый второй тур выборов.

Избирательные участки сегодня работают с 8:00 до 20:00. После этого они закроются для подсчета голосов избирателей.

Голосовать можно за одного из двух кандидатов, которые стали лидерами по результатам первого тура.

В мэрии Одессы напомнили правила поведения на избирательных участках в связи с карантинными ограничениями. Заходить на участок можно только в защитной маске, обрабатывать руки антисептиком и пользоваться личной ручкой. Ну и соблюдать дистанцию с другими людьми – 1,5 метра.

Кроме того, избирателей из отдаленных районов Одессы будут подвозить на участки дополнительные автобусы.