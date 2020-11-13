Второй тур выборов мэра Одессы: что важно знать горожанам перед голосованием

Избирательная кампания лидеров гонки за должность городского головы Одессы уже фактически завершилась. Агитировать кандидаты и их представители могут лишь до конца текущих суток. Потом наступает «день тишины». А само голосование будет 15 ноября. Это второй тур выборов.

По результатам первого тура, который прошел 25 октября, определись два претендента на должность одесского градоначальника:

Геннадий Труханов, мэр Одессы с 2014 года – получил 38,35% голосов;

Николай Скорик, народный депутат от “Оппозиционной платформы – “За життя” и кандидат в мэры от этой же партии – 19,47%.

И Труханов, и Скорик по результатам голосования 25 октября избраны депутатами в новый состав горсовета Одессы.

Кандидаты: факты из биографий

Геннадий Труханов баллотируется в мэры от своей же партии “Доверяй делам”, основателем которой является. Стал мэром Одессы в 2014 году на внеочередных выборах, а спустя год переизбрался на должность. Таким образом, он баллотируется в мэры уже в третий раз.

Также Труханов был депутатом Одесского городского совета (2005-2010). Состоял в “Партии Регионов” до 2014 года, возглавлял фракцию этой партии в горсовете. В 2012 году прошел в Верховную раду VII созыва по мажоритарному округу №136 (Одесская область). Труханов баллотировался на парламентских выборах 2019 под №4 партийного списка “Оппозиционного блока”. Эта партия в Раду не прошла.

Николай Скорик – кандидат от “Оппозиционной платформы – “За життя”. Сейчас он также народный депутат Украины от этой же партии. В прошлом созыве Верховной рады был нардепом от «Оппозиционного блока”.

До прихода в политику был банковским топ-менеджером.

С 2006 по 2010 год Николай Скорик был председателем Одесского областного совета, на тот момент входил в состав “Партии Регионов”. В 2010-2013 работал в Крыму министров финансов.

В ноябре 2013 года Николай Скорик возглавил Одесскую областную государственную администрацию. Однако после событий Евромайдана был уволен с должности 3 марта 2014 года приказом и.о. президента Александра Турчинова.

Голосование и его особенности

Избирательные участки будут работать по тем же адресам, что во время первого тура голосования. Откроются они в 8:00, закроются – 20:00, после чего начнется подведение итогов выборов.

В мэрии Одессы напомнили правила поведения на избирательных участках в связи с карантинными ограничениями. Заходить на участок можно только в защитной маске, обрабатывать руки антисептиком и пользоваться личной ручкой. Ну и соблюдать дистанцию с другими людьми – 1,5 метра.

Те, кто хочет проголосовать по месту пребывания из-за самоизоляции, должен обратиться в избирательную комиссию не позднее 20:00 13 ноября. И подтвердить свое намерение соответствующей медицинской справкой.