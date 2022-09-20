Чем закончилась онлайн-конференция о судьбе памятника Екатерине ІІ

19 сентября в Одессе провели онлайн-обсуждение о том, что делать с памятником «Основателям Одессы» (Екатерине II). По его результатам выделили несколько вариантов судьбы памятника.

Как сообщает «Суспільне. Одеса», на мероприятии присутствовало около 470 человек, хотя зарегистрировались, по данным горсовета, 1 110. Модерацией обсуждения занимался начальник управления по охране культурного наследия Федор Стоянов. Мероприятие проходило с 12:00 до 18:00.

По словам Стоянова, наиболее популярные предложения звучали так:

памятник демонтировать полностью со всеми постаментами и элементами;

демонтировать только Екатерину вторую и связанные с ней элементы;

демонтировать все, кроме постамента;

сохранить монумент, но дополнить его исторической доской;

памятник со всеми составными частями перенести в другое место;

судьбу памятника решать после завершения военного положения.

Аргументы против сноса достопримечательности

Среди выступивших против сноса скульптуры и переноса ее в музей преобладало мнение о том, что памятник – это неизменная история Одессы, которую нужно хранить и нельзя переписывать.

Среди противников сноса также звучали аргументы о том, что во время войны этот вопрос решать нельзя, в частности, потому, что много одесситов покинули город и не знают, что здесь происходит.

Участники также апеллировали к политическим войнам в Украине и заказу скандала вокруг фигуры Екатерины. Горожане считают, что памятник является частью культурного наследия украинцев, которое нельзя уничтожать. Снос памятника приравнял бы нас к россиянам, убеждены люди, которые хотят, чтобы памятник остался.

Звучали также мнения против «галичинизации» и уничтожения русского языка в Украине. Популярна была позиция, что если горсовет примет решение сносить памятник Екатерине, то нужно разрушать весь город, ведь Одессу создала именно российская императрица. Также звучало мнение о том, что Екатерина не имеет отношения к современной войне России против Украины, звучали просьбы оградить памятник от вандалов.

Один из участников отметил, что если сносить памятник Екатерине ІІ, то следует убирать и другие культурные памятники, связанные с Россией. Наличие памятника не влияет на то, сочтет ли Путин этот город российским, считает участник. Если мы называем себя нацией, то должны терпеть историю такой, какая она есть.

Аргументы за снос памятника

Участники обсуждения, выступившие за снесение памятника, преимущественно настаивали на том, чтобы его перенесли в музей. Звучало мнение о том, что памятник – это не архитектурная ценность, а символ уважения имперскому явлению, от которого мы должны избавиться, а также икона имперского доминирования над колониями.

Звучали также варианты по сохранению постамента и установке на нем другой скульптуры. От нескольких горожан также прозвучало мнение о том, что есть множество одесситов, которые помогут демонтировать памятник бесплатно и дадут для этого собственные средства.

Также горожан возмущал факт наличия в центре города достопримечательности российской императрицы, которая уничтожила запорожскую Сечь и закрепощала людей. Одесситы обращали внимание на то, что памятник – это не история, а маркер, а тезисы о том, что перенос памятника в музей сотрет историческое прошлое, назвали подменой понятий. История никуда не исчезнет, ​​если памятник перенесут в музей. Упоминали также о том, что Россия использует в качестве повода для нападения общую историю и культуру.

Одна из участниц обсуждение отметила, что одесситы годами видели, как достопримечательности уничтожали и ставили вместо них многоэтажки, но обеспокоились лишь судьбой российской императрицы.

Еще один участник обсуждения предложил, что пока памятник стоит, рядом стоит установить информационный стенд, который бы повысил уровень образованности горожан относительно роли Екатерины II в истории Одессы и Украине.

Возможные манипуляции результатами голосования

Также сторонники сноса памятника отметили, что при формировании вариантов ответов для электронного голосования, могут манипуляции. Например, будет только один вариант «за» (чтобы оставить памятник) памятник и много вариантов «против» (разрушить, перенести в музей, поставить в парке и др.). Таким образом, голоса «за» снос памятника распорошатся между разными вариантами и это повлияет на результаты голосования.

Что касается возможных вариантов ответа, официально они еще не представлены. Старт голосования на сайте городского совета тоже задерживается. На странице платформы «Социально активный гражданин», на которой и надо будет голосовать, видно только сообщение о том, что там проводятся технические работы.

Напомним, что электронное голосование должно было начаться 20 сентября и завершиться 20 октября.

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