Вторая волна медреформы: деньги для «вторички» и пакет по коронавирусу

О первых выплатах больницам по Программе медицинских гарантий и дополнительном финансировании медучреждений для лечения COVID-19 в рамках онлайн-брифинга рассказали руководители Национальной службы здоровья Украины.

На сегодняшний день, по словам главы НСЗУ Оксаны Мовчан, служба заключила контракты с 1600 медучреждений страны. С 1 апреля, в целом, им было выплачено 4,5 млрд. грн. Деньги «пошли» за пациентами «вторички» во все районные, городские и областные больницы. Заключив договор со службой, утверждает Оксана Мовчан, они получили больше финансирования, чем по субвенции из центрального бюджета.

В Одесской области договоры с НСЗУ заключило 91 медучреждение. В апреле им было выделено 260 млн. грн. Медучреждениям Одессы – 181 млн. грн.

В рамках реформы НСЗУ оперативно отреагировала на экстремальную ситуацию, сложившуюся в стране в результате масштабной эпидемии коронавирусной инфекции. Служба инициировала принятие 4 отдельных пакетов медицинских услуг для лечения пациентов с COVID-19. В их разработках приняли участие не только отечественные, но и зарубежные специалисты. На финансирование пакетов медуслуг по COVID-19 выделено более 15 млрд. грн. Соответствующее постановление принял Кабинет министров Украины.

Пакеты предусматривают:

Оплату работы мобильных бригад на базе поликлинник, центров первичной медико-санитарной помощи или других учреждений охраны здоровья, производящих забор анализов на дому у пациентов. Условие финансирования – бригада должна сделать минимум 150 заборов материалов в месяц. Оплату экстренной медицинской помощи, которая предоставляется центрам ЭМП в связи с увеличением нагрузки на бригады неотложки. Определяется она на основе количества подтвержденных случаев заболеваний COVID-19 и с учетом усиленной загрузки, связанной с выездами по подозрению на инфицирование. Оплату за стационарную медицинскую помощь медучреждениям, определенным для госпитализации пациентов с коронавирусом. Эти учреждения обязательно должны соответствовать условиям предоставления необходимых услуг – в частности, иметь аппараты ИВЛ, команды врачей соответствующего профиля, в том числе, анестезиологов. Временную оплату за медицинскую помощь пациентам с COVID-19 медучреждениям, которые не являются опорными в условиях эпидемии, но оказывают помощь инфицированным больным. В мае такие выплаты неспециализированным учреждениям будут прекращены – предупреждает НСЗУ – зараженные коронавирусом должны проходить лечение исключительно в опорных больницах.

В тарифы на оплату всех этих пакетов включено финансовое обеспечение:

– дополнительных доплат работникам медучреждений, задействованных в лечении пациентов с коронавирусной болезнью в размере до 300%;

– предоставление медицинской помощи при коронавирусной болезни всех ступеней тяжести согласно протоколу «Предоставление медицинской помощи при коронавирусной болезни», утвержденной Министерством охраны здоровья;

– доступности всех необходимых лекарственных средств и медицинских изделий для пациентов.

Средства индивидуальной защиты, а также часть лекарственных средств закупаются по централизованным программам МОЗ.

Фото: УНІАН

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