В селе Траповка Одесской области демонтировали памятник российскому полководцу Александру Суворову. До этого от Суворовых избавились Одесса и Измаил. Теперь в регионе остается только один памятк этому деятелю.
Памятник в Траповке демонтировали по решению местных властей. Одесская область продолжает избавляться от российских имперских символов, лишая тем самым российских агрессоров идейных оснований для захвата украинских территорий.
Памятник в Траповке появился по распоряжению советских партийных властей в 1964 году. Поставили любимца как российских имперцев, так и коммунистических деятелей напротив здания, бывшего в то время конторой местного колхоза.
С постамента убрали как самого полководца-имперца, так и табличку, на которой значилось в честь кого был установлен памятник.
Теперь, по нашим данный в Одесской области остался только один памятник Суворову – в селе Любополь, которое сейчас входит в состав Визирской территориальной громады.
Ранее памятники Суворову были демонтированы в Измаиле и самой Одессе.
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