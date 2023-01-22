В Одесской области стало одним Суворовым меньше: где остался последний? (фото)

В селе Траповка Одесской области демонтировали памятник российскому полководцу Александру Суворову. До этого от Суворовых избавились Одесса и Измаил. Теперь в регионе остается только один памятк этому деятелю.

Памятник в Траповке демонтировали по решению местных властей. Одесская область продолжает избавляться от российских имперских символов, лишая тем самым российских агрессоров идейных оснований для захвата украинских территорий.

Памятник в Траповке появился по распоряжению советских партийных властей в 1964 году. Поставили любимца как российских имперцев, так и коммунистических деятелей напротив здания, бывшего в то время конторой местного колхоза.

С постамента убрали как самого полководца-имперца, так и табличку, на которой значилось в честь кого был установлен памятник.

Теперь, по нашим данный в Одесской области остался только один памятник Суворову – в селе Любополь, которое сейчас входит в состав Визирской территориальной громады.

Ранее памятники Суворову были демонтированы в Измаиле и самой Одессе.

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