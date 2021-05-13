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В Одессе стало одной зеленой зоной меньше и одним забором больше – итоги противостояния на Варненской (фото, видео)

В Одессе стало одной зеленой зоной меньше и одним забором больше – итоги противостояния на Варненской (фото, видео)

Захватчики зеленой зоны возле здания Киевского районного суда в Одессе по улице Варненской, 3б все-таки добились своего, несмотря на многочисленные протесты: по состоянию на вечер 12 мая, здесь возвели бетонный забор.

Видео с места событий горожане опубликовали в соцсетях.

Как представлено на видео, жителям близлежащих домов оставили лишь небольшой клочок земли. Работы продолжались до позднего вечера.

деревья возле Киевского суда в Одессе

Так эта зона выглядела раньше

зеленая зона в Одессе

Напомним, с утра среды 12 мая на детской площадке возле здания Киевского райсуда начали разгружать бетонные плиты для установки капитального ограждения. При этом разрешительной документации у рабочих не оказалось.

Как заявил представитель суда, эту территорию Одесский горсовет передал суду в постоянное пользование. Он также сообщил, что на месте зеленой зоны планируется «облагораживание территории для нужд суда – проведения обучения и семинаров».

Местные жители по мере сил пытались препятствовать работам. Произошли столкновения между активистами и сотрудниками полиции. Позже для охраны территории пригнали несколько десятков бойцов спецназа. Они оцепили территорию и не пускали людей на площадку.

Как сообщала «Одесская жизнь», в апреле на участок зеленой зоны возле Киевского райсуда завезли партию бетонных плит. Тогда местным активистам не без помощи полиции удалось прекратить разгрузку, поскольку никаких документов, подтверждающих законность выгрузки, лица, производившие работы, также не предоставили.

Фото: скриншот с видео и ОО «Зеленый лист», видео местных жителей

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