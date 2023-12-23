Новости Одессы и Одесской области

В Одессе срочно нужны доноры

В Одессе срочно нужны доноры

Одесская областная станция переливания крови нуждается во всех группах крови и просит о помощи одесситов. 

Медики объяснили, что донором крови в Украине может стать здоровый человек в возрасте от 18 лет, весом от 50 кг, не имеющий противопоказаний к донорству.

Что нужно помнить:

  • Исключить прием лекарственных препаратов: антибиотиков – за 14 дней, анальгетиков и салицилатов (аспиринов) – за 10 дней до сдачи крови;
  • исключить прием алкоголя за 48 часов;
  • с 15 часов дня накануне не потреблять жареное, острое, соленое, копченое, бананы, яйца, молочные продукты, шоколад и растительное масло;
  • обязательно хорошо выспаться накануне;
  • в день сдачи крови (плазмы) рекомендуется легко позавтракать — сладкий чай, компот, варенье, хлеб, сухари, отварные крупы, рыба, овощи (кроме свеклы и моркови), фрукты (кроме бананов и цитрусовых);
  • воздержаться от курения за час до и после донации.

Во время визита на донацию иметь паспорт и идентификационный код или государственное приложение ДІЯ.

Доноров регистрируют в понедельник – четверг с 8.00 до 14.30, в пятницу – с 8.00 до 13.30.

Более подробная информация:

  • на сайте Одесской областной станции переливания крови;
  • на официальной странице в facebook;
  • в официальном телеграм-канале
  • по телефону регистратуры +38(048)776-04-67.
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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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