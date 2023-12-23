В Одессе срочно нужны доноры

Медики объяснили, что донором крови в Украине может стать здоровый человек в возрасте от 18 лет, весом от 50 кг, не имеющий противопоказаний к донорству.

Что нужно помнить:

Исключить прием лекарственных препаратов: антибиотиков – за 14 дней, анальгетиков и салицилатов (аспиринов) – за 10 дней до сдачи крови;

исключить прием алкоголя за 48 часов;

с 15 часов дня накануне не потреблять жареное, острое, соленое, копченое, бананы, яйца, молочные продукты, шоколад и растительное масло;

обязательно хорошо выспаться накануне;

в день сдачи крови (плазмы) рекомендуется легко позавтракать — сладкий чай, компот, варенье, хлеб, сухари, отварные крупы, рыба, овощи (кроме свеклы и моркови), фрукты (кроме бананов и цитрусовых);

воздержаться от курения за час до и после донации.

Во время визита на донацию иметь паспорт и идентификационный код или государственное приложение ДІЯ.

Доноров регистрируют в понедельник – четверг с 8.00 до 14.30, в пятницу – с 8.00 до 13.30.

Более подробная информация:

на сайте Одесской областной станции переливания крови;

на официальной странице в facebook

в официальном телеграм-канале

по телефону регистратуры +38(048)776-04-67.