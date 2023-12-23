В Одессе срочно нужны доноры

Одесская областная станция переливания крови нуждается во всех группах крови и просит о помощи одесситов.
Медики объяснили, что донором крови в Украине может стать здоровый человек в возрасте от 18 лет, весом от 50 кг, не имеющий противопоказаний к донорству.
Что нужно помнить:
- Исключить прием лекарственных препаратов: антибиотиков – за 14 дней, анальгетиков и салицилатов (аспиринов) – за 10 дней до сдачи крови;
- исключить прием алкоголя за 48 часов;
- с 15 часов дня накануне не потреблять жареное, острое, соленое, копченое, бананы, яйца, молочные продукты, шоколад и растительное масло;
- обязательно хорошо выспаться накануне;
- в день сдачи крови (плазмы) рекомендуется легко позавтракать — сладкий чай, компот, варенье, хлеб, сухари, отварные крупы, рыба, овощи (кроме свеклы и моркови), фрукты (кроме бананов и цитрусовых);
- воздержаться от курения за час до и после донации.
Во время визита на донацию иметь паспорт и идентификационный код или государственное приложение ДІЯ.
Доноров регистрируют в понедельник – четверг с 8.00 до 14.30, в пятницу – с 8.00 до 13.30.
Более подробная информация:
- на сайте Одесской областной станции переливания крови;
- на официальной странице в facebook;
- в официальном телеграм-канале;
- по телефону регистратуры +38(048)776-04-67.