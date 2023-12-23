Новини Одеси та Одеської області

В Одесі терміново потрібні донори

В Одесі терміново потрібні донори

Одеська обласна станція переливання крові потребує всіх груп крові та просить про допомогу одеситів.

Медики пояснили, що донором крові в Україні може стати здорова людина віком від 18 років, вагою від 50 кг, яка не має протипоказань до донорства.

Що потрібно пам’ятати:

  • Виключити прийом лікарських препаратів: антибіотиків – за 14 днів, анальгетиків та саліцилатів (аспіринів) – за 10 днів до здачі крові;
  • виключити прийом алкоголю за 48 годин;
  • з 15 години дня напередодні не споживати смажену, гостру, солону, копчену, банани, яйця, молочні продукти, шоколад і олію;
  • обов’язково добре виспатися напередодні;
  • в день здачі крові (плазми) рекомендується легко поснідати – солодкий чай, компот, варення, хліб, сухарі, відварені крупи, риба, овочі (крім буряків та моркви) , фрукти (крім бананів та цитрусових);
  • утриматися від куріння за годину до і після донації.

Під час візиту на донацію мати паспорт та ідентифікаційний код або державну програму ДІЯ.

Доноров реєструють у понеділок – четвер з 8.00 до 14.30, у п’ятницю – з 8.00 до 13.30.

Детальніша інформація:

  • на сайті Одеської обласної станції переливання крові;
  • на офіційній сторінці в facebook;
  • в офіційному телеграм-каналі;
  • за телефоном реєстратури +38(048)776-04-67.
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