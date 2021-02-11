В Одессе спасли ястреба (фото)

Об этом на своей странице Facеbook рассказал директор зверинца Игорь Беляков.

«Ястреб не может летать. Но он цел, активен, его жизнь вне опасности», – написал Беляков.

По мнению специалиста, птица, вероятно, ослабла из-за голода, так как погодные условия не позволяют успешно охотиться. После реабилитации ее выпустят в природу.

Ранее неравнодушные одесситы спасли птиц гагару и лысуху. А на берегу Тилигульского лимана под Одессой спасли кудрявого пеликана. Всех пернатых также привезли в зоопарк.

Напомним, Одесский зоопарк назначили ответственным за содержание диких животных, изъятых на территории города. Также здесь зимуют черепашки из парка Победы.

Фото Игоря Белякова и Георгия Липского