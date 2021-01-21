На лимане под Одессой спасли замерзающего пеликана с раненым крылом

Раненого пеликана обнаружил в кустах во время прогулки с собакой на лимане житель города Южного Денис Оганов. Птица не могла летать, но и не давалась в руки.

«Нашли с Атлантом на прогулке пеликана в кустах! Может я перепутал вид, но птица очень крутая! Жаль, если ей не удастся выжить», – написал о необычной находке Денис Оганов в Facebook.

Тем не менее, на его призыв отозвался заведующий научно-исследовательским отделом парка «Тилигульского», известный одесский орнитолог и фотограф Игорь Гержик. Именно он организовал 20 января спасательную операцию. Пеликана поймали и доставили в Одесский зоопарк.

По словам директора зоопарка Игоря Белякова, это редкий вид кудрявого пеликана. Птица еще совсем молодая, прошлого года. У него оказалось травмировано правое крыло, и летать пеликан уже вряд ли сможет. К тому же, он крайне истощен и не может есть сам – в зоопарке его будут кормить принудительно.

«Птица в очень тяжелом состоянии, но надеемся на успех», – добавил Беляков.

Update: Урааа, птица спасена! Всем огромное спасибо! Я приятно удивлен силой Фэйсбука. Теперь пеликаном занимаются специалисты, надеюсь, с ним всё будет хорошо. Нашли с Атлантом на прогулке пеликана в кустах! Может я перепутал вид, но птица очень крутая! Жаль, если ей не удастся выжить. Друзья, я даже не знаю, кто может помочь в такой ситуации. Отметьте в комментариях компетентные органы или организации помощи диким животным. #тилигул #пеликан #спасемживотных Опубликовано Денисом Огановым Вторник, 19 января 2021 г.

Ранее в Одесской области спасатели вызволяли лебедей, вмерзших в заледеневшие водоемы.