В центре Одессы поймали истощенную птицу лысуху и отправили в зоопарк на реабилитацию

Сегодня в центре Одессы поймали водоплавающую птиц лысуху, которая от истощения не могла взлететь, и отвезли на реабилитацию в Одесский зоопарк.

Как рассказал в Facebook директор зверинца Игорь Беляков, он увидел в соцсетях сообщения о том, что по центру города бегает птица, похожая на утку, которая «не летает, а лишь бегает по дороге». После того, как очевидцы рассказали, где находится птица, ее поймал сотрудник зоопарка и забрал в зверинец.

Сейчас птица находится в реабилитационном центре зоопарка, серьезных повреждений у нее не нашли, а взлететь она не могла, видимо, потому, что некоторое время голодала.

По словам директора зоопарка, лысуха – очень распространенная в Украине птица. Она водится на всех лиманах под Одессой и могла прилететь откуда угодно.

Сегодня. Это молодая лысуха. На место выезжал наш сотрудник Александр Скибицкий. Птица уже в реабилитационном центре зоопарка, у Наташи Буковецкой. Спасибо всем неравнодушным людям!!! Опубликовано Игорем Беляковым Суббота, 30 января 2021 г.