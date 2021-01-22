Неравнодушные одесситы спасли на дороге интересную птицу

В Одессе неравнодушные люди спасли оказавшуюся посреди проезжей части птицу гагару.

Как сообщает Телеграм-канал «УСИ», гагара лежала на Львовской улице. Несколько водителей организовали целую спасательную операцию – заблокировали проезд и отнесли птицу на обочину. Позже гагару привезли в Одесский зоопарк.

Как пояснил директор зоопарка Игорь Беляков, гагара – птица не редкая, но очень интересная и ценная. Она была ослаблена.

«Скорее всего, ударилась, возможно, о машину, а может быть, обо что-то другое в полете… Прогнозы хорошие, она уже начала есть. Когда окрепнет, мы ее выпустим», – сказал Беляков.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, что на берегу Тилигульского лимана под Одессой спасли редкую птицу – кудрявого пеликана, у которого оказалось повреждено крыло. Его также доставили в Одесский зоопарк.

Фото: УСИ