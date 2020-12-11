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Теперь официально: в Одесском зоопарке будут спасать конфискованных животных и птиц (видео)

Теперь официально: в Одесском зоопарке будут спасать конфискованных животных и птиц (видео)

Одесский зоопарк назначили ответственным за содержание диких животных, изъятых или конфискованных на территории города.

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Соответствующее решение приняли вчера, 10 декабря, на заседании исполкома Одесского горсовета.

В реабилитационном центре зоопарка и раньше выхаживали животных, попавших в беду, в основном птиц. Однако теперь такая работа будет официальной.

«Летом одесситы приносят выпавших из гнёзд птенцов, а зимой раненых, оголодавших и истощенных птиц. Ежедневно мы принимаем по нескольку экземпляров различных птиц. В год получается около 800 экземпляров животных, в том числе и тех, что отбирают у уличных фотографов», — рассказал директор Одесского зоопарка Игорь Беляков.

По его словам, 96% пернатых после реабилитации оказывается на воле. Так, самой крупной птицей, которую выхаживали в зверинце, а потом выпустили в природу, был орлан-белохвост. Сейчас среди подопечных — два орлана, отобранных в августе у фотографа в Затоке. А недавно здесь ухаживали за ослабленным лебедем, которого нашли на пляже «Отрада». После того, как он окреп, его отправили к сородичам.

Видео: Думская, 1

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Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

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