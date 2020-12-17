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Одесский зоопарк принял на зимовку три десятка черепашек, брошенных в холодный пруд

Одесский зоопарк принял на зимовку три десятка черепашек, брошенных в холодный пруд

Из пруда одесского парка Победы забрали 35 черепах и поместили на зимовку в Одесский зоопарк.

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Как сообщил директор зоопарка Игорь Беляков, ранее в зверинец на зиму забирали только лебедей.

Если бы черепахи остались в пруду, они могли погибнуть в холодной воде. Некоторые из них даже начали бессознательно «дрейфовать» по воде, поэтому некоторые горожане посчитали их мертвыми. Но, к счастью, все выжили, пишет Оdessa.online.

По словам Белякова, специально в пруд черепах никто не завозит – это домашние, террариумные черепахи приносят и оставляют в пруду недобросовестные хозяева.

«Там их два вида: наш региональный – болотная европейская, а также привезенный из США – красноухая. Вторая близка по биологии к нашей, но географически они разделены. Красноухой не свойственно ложиться в зимнюю спячку, ведь в ее родном месте обитания нет такой зимы. Здесь им приходится учиться и привыкать к новым условиям», – рассказал Беляков.

По словам директора зоопарка, весной черепах вернут в пруд, когда температура воды станет для них комфортной.

Также в зоопарк отвезли двух гусей. В планах забрать и лебедя, который тоже живет в пруду. Но пернатого еще нужно поймать.

Ранее одесский зоопарк предложил посетителям выбрать имена для недавно родившихся детенышей дикобразов. Желающие предложить свои версии имен могут присылать варианты на страницу зоопарка в Facebook. Имена малышам-дикообразам собираются выбрать в конце декабря.

Фото: Телеграм-канал «Одесса сейчас»

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Редакция ПРОФИЛЬ

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