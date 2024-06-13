В Одессе спасают четырехлетнего ребенка, который после глотка воды впал в кому

В Одессе спасают четырехлетнего ребенка, который после глотка воды впал в кому

В Белгороде-Днестровском четырехлетний мальчик пил воду, подавился, закашлялся, что спровоцировало рвотный рефлекс. Далее произошло наихудшее — ребенок захлебнулся рвотными массами, после чего впал в кому.

Шокирующий случай произошел в понедельник, 10 июня. Об этом сообщает «Бессарабия INFORM», ссылаясь на маму мальчика Ирину Гейченко.

Как рассказала мама мальчика, несчастный случай произошел, когда мальчик находился с отцом дома. Все произошло внезапно – Даниил закашлялся, посинел и потерял сознание.

“На ровном месте… Он пил воду и захлебнулся, начал блевать, и все это попало в легкие. На глазах у мужа. Это было буквально три секунды… Пока ехала скорая, потеряли много времени. Он долго был без дыхания. Он очень хочет жить, у него было столько мечтаний. О котике и добермане. Он так мечтал увидеть море… и жить в красивом большом доме”, – поделилась самыми страшными мгновениями Ирина.

Ребенка в крайне тяжелом состоянии госпитализировали в городскую больницу Белгорода-Днестровского, а откуда реанимобилем доставили в Одессу.

По словам матери, анализы маленького Дани неутешительны. Сейчас мальчик находится в коме.

«Маленькое мое солнышко, я его так берегла, чтобы ни царапины, чтобы нигде не упал, чтобы не ударился, а его убивает глоток воды», — в отчаянии пишет мать мальчика.

Врачи предупредили родителей мальчика о том, что по возвращении в сознание ребенку придется проходить реанимационный курс лечения.

Волонтеры Белгорода-Днестровского открыли для лечения Даника банкау для сбора денежных средств.

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