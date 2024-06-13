В Одесі рятують чотирирічну дитину, яка після ковтка води впала в кому

В Одесі рятують чотирирічну дитину, яка після ковтка води впала в кому

У Білгороді-Дністровському чотирирічний хлопчик пив воду, подавився, закашлявся, що спровокувало блювотний рефлекс. Далі сталося найгірше – дитина захлинулася блювотними масами, після чого впала в кому.

Шокуючий випадок стався в понеділок, 10 червня. Про це повідомляє “Бессарабія INFORM”, посилаючись на маму хлопчика Ірину Гейченко.

Як розповіла мама хлопчика, нещасний випадок стався вчора, коли хлопчик перебував із батьком удома. Усе сталося раптово – Данило закашлявся, посинів і знепритомнів.

“На рівному місці… Він пив воду і захлинувся, почав блювати, і все це потрапило в легені. На очах у чоловіка. Це було буквально три секунди… Поки їхала швидка, втратили багато часу. Він довго був без дихання. Він дуже хоче жити, у нього було стільки мрій. Про котика й добермана. Він так мріяв побачити море… і жити в гарному великому будинку”, – поділилася найстрашнішими митями Ірина.

Дитину у вкрай важкому стані госпіталізували в міську лікарню Білгорода-Дністровського, звідки реанімобілем доставили в Одесу Волонтери відкрили збір коштів для лікування Данила.

За словами матері, аналізи маленького Дані невтішні. Зараз хлопчик перебуває в комі.

“Маленьке моє сонечко, я його так берегла, щоб жодної подряпини, щоб ніде не впав, щоб не вдарився, а його вбиває ковток води”, – у розпачі пише мати хлопчика.

 

Лікарі попередили батьків хлопчика про те, що після повернення до тями дитині доведеться проходити реанімаційний курс лікування.

Волонтери Білгорода-Дністровського відкрили для лікування Даніка банку для збору коштів.

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