В Одессе создан центр по розыску пропавших без вести военных: куда обращаться родным

В Одессе создан центр по розыску пропавших без вести военных: куда обращаться родным

В полиции Одесской области создан специализированный центр по розыску лиц, пропавших без вести. Близкие и родственники пропавших военнослужащих смогут получить необходимую консультацию и помощь по адресу: проспект Шевченко, 8 Г.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

В единый координационный центр по розыску пропавших без вести при особых обстоятельствах вошли представители следственных, оперативных и других подразделений полиции Одесской области. Основной задачей группы является розыск военнослужащих, которые могли погибнуть или попасть в плен.

Сообщается, что центр сосредоточен на коммуникации с семьями, которые потеряли связь со своими близкими, находившимися в зоне проведения боевых действий, сборе подробной информации о разыскиваемых, отборе биологических образцов и других следственных мероприятий, чтобы повысить результативность расследования фактов исчезновения, похищения или взятия в плен защитников Украины.

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Прием родственников пропавших без вести проводится каждый вторник с 10:00 до 13:00 часов в помещении следственного управления Главного управления Нацполиции в Одесской области по проспекту Шевченко, 8 Г в Одессе.

Консультацию граждане также смогут получить по телефонам 048-779-43-62 и 073-899-00-02 с 09.00 до 18.00 часов с понедельника по пятницу.

Кроме этого, родственники военнослужащих могут обращаться в любое ближайшее к ним территориальное подразделение полиции — оттуда вся информация будет передана в координационный центр.

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