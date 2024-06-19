В Одесі створено центр із розшуку зниклих безвісти військових: куди звертатися рідним

Про це повідомили в поліції Одеської області.

До єдиного координаційного центру з розшуку зниклих безвісти за особливих обставин увійшли представники слідчих, оперативних та інших підрозділів поліції Одеської області. Основним завданням групи є розшук військовослужбовців, які могли загинути або потрапити в полон.

Повідомляється, що центр зосереджений на комунікації з сім’ями, які втратили зв’язок зі своїми близькими, що перебували в зоні проведення бойових дій, зборі докладної інформації про розшукуваних, відборі біологічних зразків та інших слідчих заходах, щоб підвищити результативність розслідування фактів зникнення, викрадення або взяття в полон захисників України.

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Прийом родичів зниклих безвісти проводиться щовівторка з 10:00 до 13:00 години в приміщенні слідчого управління Головного управління Нацполіції в Одеській області по проспекту Шевченка, 8 Г в Одесі.

Консультацію громадяни також зможуть отримати за телефонами 048-779-43-62 та 073-899-00-02 з 09.00 до 18.00 години з понеділка по п’ятницю.

Крім цього, родичі військовослужбовців можуть звертатися до будь-якого найближчого до них територіального підрозділу поліції – звідти вся інформація буде передана до координаційного центру.

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