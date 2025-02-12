Над створенням віртуальних моделей цінних експонатів музею працюватимуть науковці Марія Лобанова та Оксана Грицюта, які пройшли навчання у фахівців у Польщі. Для 3D моделювання музей отримав необхідне обладнання та програмне забезпечення.

Допоможуть з оцифруванням і представники «Архаїки», які, крім іншого, привезли з Києва техніку, якої бракує.

Як повідомила завідувачка відділу експонування Оксана Грицюта, робота розрахована на два тижні.

Найближчим часом заплановано створити 60 3D моделей музейних експонатів, серед яких артефакти з єгипетської колекції, античні вази та унікальна вапнякова плита із зображеннями людей і тварин, знайдена в Усатове.

За словами завідувачки відділу наукового опрацювання та зберігання фондів Марії Лобанової, буде представлено різноманітний діапазон експонатів – єгипетські артефакти, кіпрська скульптура, середньовічні артефакти із Самарканда. Також буде представлено багато артефактів із Криму.

3D-моделі основної експозиції музею, яка не доступна для відвідувачів через війну, планують використати для віртуальних виставок, щоб надати можливість громадам долучатися до культурної спадщини. У майбутньому музей планує використовувати ці моделі в науковій та популяризаторській роботі, а також публікувати їх у соціальних мережах для широкої аудиторії.

Читайте також: В Одеській філармонії рятують пошкоджені обстрілом вітражі (фото)